Regionali: ancora stallo su Sardegna, restano distanze Fdi-Lega**

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – Resta lo stallo sulla Sardegna. "Siamo fermi al punto in cui eravamo", ovvero la Lega ferma sul governatore uscente Christian Solinas e Fdi per il cambio della guardia, ovvero a sostegno del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Nonostante i rumors su un passo indietro di Solinas, "nulla si è mosso", spiegano fonti autorevoli all'Adnkronos.

Questa mattina era trapelata la notizia di un vertice dei tre leader: Giorgia Meloni con i due vice, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Poi la notizia di un successivo incontro, suggellato da un pranzo nella sede del governo. Fonti di Palazzo Chigi nel pomeriggio hanno tuttavia precisato che il vertice di questa mattina era in realtà una riunione allargata sul dossier migranti: presenti sì i tre leader, ma con altri 'big' al tavolo, ovvero il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Smentendo anche la notizia del pranzo a tre, diffusasi anche per il ritorno di Salvini e Tajani a Palazzo Chigi.

La soluzione dell'affaire sardo, nonostante i tempi stretti, non sembrerebbe dunque ancora a portata di mano. La Lega, in una nota in cui smentisce incontri tra i leader sul tema amministrative, conferma "ottimismo", "sicura che il centrodestra troverà un accordo, come sempre avvenuto e come già sottolineato da Salvini".