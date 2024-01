Regionali: Fratoianni, 'no a terzo mandato, serve ricambio'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "L’idea di un ricambio della classe dirigente anche imposto da norme di legge non mette in discussione la qualità dell’amministrazione locale, ma c’è evidentemente un problema che riguarda il rapporto con il potere e con la cosa pubbli...

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – "L’idea di un ricambio della classe dirigente anche imposto da norme di legge non mette in discussione la qualità dell’amministrazione locale, ma c’è evidentemente un problema che riguarda il rapporto con il potere e con la cosa pubblica". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra dai microfoni di Skytg24 nel corso di Start in merito all’ipotesi di togliere il divieto del terzo mandato per sindaci e presidenti di regione.

"Ad un certo punto – prosegue il leader di SI – dopo un certo tempo, dieci anni penso che siano sufficienti, cambiare significa dare ossigeno alla macchina pubblica, interrompere la consuetudine nel rapporto con il potere e con gli interessi può aiutare di fronte al rischio di ripetizione, di perdita di capacità creativa, di innovazione. E fa bene alla costruzione di classi dirigenti in grado di rinnovarsi e anche di ampliarsi. Penso che mantenere il divieto per il terzo mandato – conclude Fratoianni – sia una questione di buonsenso oltre che di buona salute della cosa pubblica".