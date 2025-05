Un passo avanti per la nautica italiana

Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, si segna un’importante evoluzione per il settore nautico in Italia. Questo provvedimento, frutto di un lungo iter legislativo, introduce finalmente l’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, un sistema che promette di semplificare e modernizzare la gestione delle licenze per la navigazione.

Il ruolo di Unasca nella riforma

Unasca, l’Unione Nazionale delle Scuole Nautiche, ha giocato un ruolo cruciale in questo processo. Il presidente Andrea Vannucchi ha sottolineato come l’idea di istituire un’anagrafe sia nata da un Ordine del Giorno presentato dall’associazione durante l’approvazione della Legge 167/2015. Questo dimostra l’impegno attivo di Unasca nel promuovere riforme che possano migliorare l’efficienza del sistema nautico, non solo per la Pubblica Amministrazione, ma anche per i cittadini e gli operatori del settore.

Dettagli del Decreto 67

Il Decreto 67 prevede un popolamento progressivo dell’archivio delle patenti nautiche, che sarà realizzato attraverso le attività di rinnovo e duplicato delle licenze, gestite dalle Capitanerie e dalle Motorizzazioni. Si prevede che il completamento dell’intero database richiederà diversi anni, con stime che arrivano fino a un decennio. Tuttavia, Vannucchi ha espresso la speranza che si possa informatizzare il processo, rendendo accessibili i dati anche a scuole nautiche e imprese di consulenza, simile a quanto già avviene nel settore stradale con il Portale dell’Automobilista.

Verso una modernizzazione del sistema nautico

Un altro obiettivo ambizioso è l’introduzione della patente nautica in formato card, un passo che allineerebbe l’Italia agli standard internazionali, come già avviene in Francia dal 2024. Questo cambiamento non solo modernizzerebbe il sistema, ma migliorerebbe anche la sicurezza e l’efficienza per i diportisti. Unasca continuerà a lavorare per promuovere l’innovazione e la semplificazione nel mondo della nautica, sempre nell’interesse degli operatori e degli utenti.