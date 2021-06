, "remissione malattia possibile solo con diagnosi precoce"

“Remissione non significa guarigione, ma per noi pazienti è una vacanza dalla malattia, significa poter convivere con l’artrite reumatoide senza drammi.Â

La remissione consente di riappropriarci del nostro tempo, dei nostri progetti, ma tutto è legato al fattore tempo. Una remissione è infatti possibile solo se si arriva a una diagnosi precoce”.

Lo ha affermato Antonella Celano, presidente di Apmarr (

Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), in occasione del congresso di Eular,Â

trasmesso

 in streaming, per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia da Covid-19.Â