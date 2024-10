Renato Zero ha dichiarato riguardo agli insulti omofobi: «Non erano altro che incitamenti. A 74 anni, il mio desiderio di libertà è ciò che mi spinge, senza più decorazioni e fronzoli».

Renato Zero continua a fare concerti nel suo tour "Autoritratto", anche nel giorno del suo compleanno. In un recente spettacolo a Milano, ha condiviso riflessioni sul passato e visioni del futuro, sottolineando l'importanza di combattere per distinguersi. Nonostante le sfide incontrate, come l'indifferenza del sindaco e le difficoltà nel realizzare Fonopoli, Zero ha mantenuto la sua voce attiva. A 74 anni, il suo desiderio di libertà e indipendenza si manifesta in modi diversi, lontano dai suoi tradizionali costumi. L'artista non teme più insulti sulla sua omosessualità e considera le sfide passate come incentivi per il successo.