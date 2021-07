Renault Capture E-Tech 145, il full hybrid senza ricarica

Milano, 3 lug. (askanews) – Renault completa la gamma ibrida del Suv compatto Captur con la E-Tech Full Hybrid 145, per la prima volta anche in versione R.S. Line, che offre il piacere dell’elettrico, ma senza il vincolo della ricarica. Francesco Fontana Giusti, direttore comunicazione di Renault Italia.

“Captur è la prima vettura Renault a offrire tutta la tecnologia full hybrid che presentiamo oggi e Plug in Hybrid che abbiamo lanciato fino al 2020 – ha spiegato – è una tecnologia estremamente rivoluzionaria sono due motori elettrici un motore termico di ultima generazione ma soprattutto trasmissione che arriva dal mondo della Formula 1, una trasmissione ‘multimode’ con innesto a denti senza frizione che massimizza fa un po’ il ‘chef d’orchestre’ di tutto questo gruppo motopropulsore, poi una batteria da 1,2 chilowattora.

Malgrado la piccola batteria, tutta l’esperienza che abbiamo sul recupero energetico ci permette di andare l’80% del tempo in full electric in città”.

I consumi dichiarati della Captur E-Tech 145 sono pari a circa 20 km con un litro, mentre le emissioni oscillano fra 113 e 120 g/km. Con la nuova Captur, Renault punta a consolidare la posizione di leadership nel segmento B-Suv che in Francia e in Italia è in costante crescita.

Dal lancio nel 2013 sono state vendute 1,5 milioni di Capture, di cui oltre 214mila in Italia, dove nel 2020 è stato il B-Suv e il Plug-In più venduto ai privati. Prezzi a partire da 25.750 euro.