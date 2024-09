Renzi afferma: "L'accordo contro Meloni è positivo, ma non dobbiamo arrivarci con umiltà eccessiva".

Matteo Renzi supporta l'unione anti-Giorgia Meloni nonostante il ritiro di Italia Viva dalle elezioni regionali in Liguria. Renzi si dichiara disposto a proporre un centrosinistra come alternativa a Meloni, ma nega l'idea di lasciare che le decisioni le prenda Conte. Aggiunge che non parteciperanno alla campagna elettorale in Liguria a causa di una frattura definitiva nella regione.

Matteo Renzi accorda il suo sì all’unione anti-Giorgia Meloni, malgrado la ritirata di Italia Viva dal vasto campo della campagna elettorale regionali in Liguria. Renzi afferma: “Siamo pronti a proporre un centrosinistra come alternativa a Meloni, ma non in modo umile. Siamo pronti a dialogare, ma non a lasciare che le decisioni le prenda Conte”. Difatti, è stato proprio il capo del Movimento 5 stelle a comunicare a Elly Schlein la sua riluttanza nel concedere un vasto spazio ai renziani, descrivendolo come “un errore politico grave”. Per quanto riguarda la situazione in Liguria, Renzi ha specificato: “La frattura nella Regione è definitiva. Non parteciperemo alla campagna elettorale”.