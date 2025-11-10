Report: Ruotolo-Graziano, 'Meloni tace su Ghiglia, ma ha responsabilità politica e morale'

Report: Ruotolo-Graziano, 'Meloni tace su Ghiglia, ma ha responsabilit&a...

Report: Ruotolo-Graziano, 'Meloni tace su Ghiglia, ma ha responsabilit&a...

Roma, 10 nov (Adnkronos) – "Meloni interviene sul Garante, ma tace sul caso Ghiglia. La presidente del Consiglio prova a spostare l’attenzione sulle nomine, ma non dice una parola sul fatto che un membro dell’Ufficio del Garante, eletto in quota Fratelli d’Italia, passava informazioni e andava a prendere la linea nella sede del partito.

Questo è il punto, ed è gravissimo". Lo dicono Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria del Pd, e Stefano Graziano, capogruppo del Partito democratico in commissione di Vigilanza Rai.

"Quando un’autorità di garanzia viene trascinata in dinamiche di partito, si rompe il principio stesso di indipendenza. Meloni finga pure di non avere competenza, ma ha una responsabilità politica e morale: garantire che le autorità restino super partes e non diventino strumenti del potere", aggiungono.