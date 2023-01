Home > Askanews > Repubblica ceca, ex generale Nato Pavel favorito al ballottaggio Repubblica ceca, ex generale Nato Pavel favorito al ballottaggio

Roma, 27 gen. (askanews) – Petr Pavel, generale Nato in pensione e candidato favorito alle elezioni presidenziali in Repubblica Ceca, ha votato per il ballottaggio in un seggio del piccolo paese di Cernoucek. Secondo i sondaggi, che lo danno al 58-59%, Pavel dovrebbe battere il miliardario ex primo ministro ceco Andrej Babis, dato al 41-42, e prendere il posto di Milos Zeman, politico che in passato ha avuto stretti rapporti con Mosca, prima di cambiare completamente idea in seguito all’invasione russa in Ucraina. I seggi chiuderanno alle 22 di venerdì 27 per riaprire sabato dalle 8 alle 14.

