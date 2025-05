Un gesto di protesta in aula

Il deputato Riccardo Magi, esponente di Più Europa, ha attirato l’attenzione durante una seduta della Camera dei Deputati, presentandosi in aula vestito da fantasma. Questo atto, avvenuto mentre il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, stava intervenendo, ha suscitato immediatamente reazioni forti e contrastanti. Magi ha voluto utilizzare questa forma di protesta per evidenziare quello che considera un silenzio assordante da parte del governo riguardo ai referendum e alla partecipazione democratica.

La reazione della presidenza della Camera

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, non ha tardato a reagire, chiedendo l’espulsione del deputato. Magi è stato prontamente portato via dai commessi di Montecitorio, ma non prima di aver lanciato un appello alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Si ricorda, presidente Meloni, quando accusava i governi di silenziare i referendum?” ha urlato Magi mentre veniva allontanato, sottolineando l’ipocrisia che percepisce nell’atteggiamento attuale del governo.

Il contesto politico attuale

Questo episodio si inserisce in un contesto politico già teso, dove le questioni legate alla partecipazione democratica e ai diritti civili sono al centro del dibattito pubblico. La protesta di Magi non è solo un gesto isolato, ma rappresenta un malcontento più ampio che coinvolge molti cittadini e gruppi politici. La premier Meloni, presente durante l’episodio, ha assistito sorridendo, un atteggiamento che ha sollevato ulteriori polemiche e critiche da parte dell’opposizione.

Le reazioni del pubblico e dei media

La reazione del pubblico è stata variegata: mentre alcuni hanno applaudito il gesto di Magi come un atto di coraggio e di difesa della democrazia, altri lo hanno criticato come una mancanza di rispetto per le istituzioni. I media hanno coperto ampiamente l’evento, evidenziando come la protesta di un singolo deputato possa riflettere un sentimento collettivo di frustrazione nei confronti di un sistema politico percepito come distante e poco attento alle istanze dei cittadini.