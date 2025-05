Ricerche in corso per Emanuele De Maria, il detenuto scomparso

Le autorità intensificano le ricerche per il detenuto scomparso dopo l'aggressione.

Un’aggressione che ha scosso Milano

Le autorità milanesi sono in allerta dopo l’aggressione avvenuta sabato mattina all’esterno dell’hotel Berna, dove due uomini, Emanuele De Maria e Hani Fouad Abdelghaffar Nasr, si trovavano per motivi di lavoro. L’incidente ha avuto luogo all’alba, e ha lasciato la comunità locale in preoccupazione.

De Maria, un detenuto del carcere di Bollate, è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine, che stanno intensificando gli sforzi per rintracciarlo.

Le indagini in corso

Le indagini sono state avviate immediatamente dopo l’aggressione. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto De Maria allontanarsi rapidamente dalla scena, ma le informazioni sono scarse. Gli investigatori stanno esaminando le telecamere di sorveglianza della zona per ottenere ulteriori dettagli sull’accaduto. La polizia ha anche avviato interrogatori con i colleghi di lavoro di entrambi gli uomini per comprendere meglio le dinamiche che hanno portato all’aggressione.

Il profilo di Emanuele De Maria

Emanuele De Maria è un detenuto noto alle forze dell’ordine, ma i dettagli sulla sua vita e sul motivo della sua detenzione rimangono riservati. La sua fuga ha sollevato interrogativi sulla sicurezza all’interno del sistema penitenziario e sulla gestione dei detenuti in permesso. Le autorità stanno valutando se ci siano state delle negligenze che abbiano permesso a De Maria di trovarsi in una situazione così pericolosa.

Le reazioni della comunità

La comunità milanese ha reagito con preoccupazione alla notizia dell’aggressione e della scomparsa di De Maria. Molti cittadini esprimono la loro inquietudine riguardo alla sicurezza nelle strade e alla gestione dei detenuti. Le autorità locali hanno assicurato che stanno facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini e per rintracciare De Maria il prima possibile.