Ricerche in corso per un bambino e una nonna scomparsi a causa del maltempo nel Pisano.

Ricerche in corso per un bambino e una nonna scomparsi a causa del maltempo n...

Ricerche in corso per un bambino e una nonna scomparsi a causa del maltempo n...

Iniziate le ricerche per un neonato e sua nonna dispersi a seguito dell'esondazione del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina. Il resto della famiglia è stato messo in salvo sul tetto della loro casa. Le operazioni di ricerca sono condotte dai Vigili del Fuoco con l'uso di sommozzatori, soccorritori fluviali, droni e squadre standard. Continuano anche i soccorsi a Pisa per i danni dovuti al maltempo.

Sono iniziate nella notte le operazioni di ricerca di un bambino di cinque mesi e della sua nonna scomparsi a causa dell’esondazione del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina. Il padre, la madre e il nonno sono stati tratti in salvo sul tetto in quanto stranieri in visita. A causa dell’aumento del livello dell’acqua, la famiglia ha dovuto cercare rifugio sul tetto della casa. I Vigili del Fuoco stanno conducendo le operazioni di ricerca sfruttando sommozzatori, soccorritori fluviali, unità cinofile, droni e squadre standard. Nel frattempo, a Pisa proseguono i soccorsi per i danni causati dal cattivo tempo di ieri.