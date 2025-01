Una passione che ha attraversato il mondo

Patrizia Crisolini Malatesta, una figura iconica nel mondo dei viaggi, ha dedicato la sua vita a esplorare il pianeta e a condividere le sue esperienze con gli altri. Con oltre vent’anni di esperienza come coordinatrice di viaggi per l’agenzia Avventure nel Mondo, Patrizia ha toccato i cuori di molti, ispirando una generazione di viaggiatori. La sua filosofia di vita era chiara: “ognuno di noi è quel che fa”. Questo motto rifletteva la sua dedizione non solo ai viaggi, ma anche alla fotografia, una passione che la accompagnava in ogni avventura.

Un’anima curiosa e poliedrica

Romana di nascita e residente nel vivace quartiere di Testaccio, Patrizia era una donna dalle mille sfaccettature. Amava leggere, in particolare thriller, e si interessava di cinema e teatro. Le lingue straniere erano un altro dei suoi punti di forza; parlava fluentemente inglese, spagnolo e francese. Non si limitava a viaggiare, ma si dedicava anche a hobby creativi come il cucito, l’uncinetto e il decoupage. La sua personalità vivace e curiosa la portava a esplorare ogni aspetto della vita, rendendola una persona unica e indimenticabile.

Un tragico incidente e un’eredità duratura

La vita di Patrizia è stata tragicamente interrotta da un incidente mortale a Cuba, dove stava coordinando un viaggio per un gruppo di turisti italiani. Questo evento ha lasciato un vuoto incolmabile tra coloro che la conoscevano e la amavano. Avventure nel Mondo, l’agenzia con cui collaborava, ha espresso il proprio dolore per la perdita di una persona che ha sempre partecipato attivamente alla vita associativa. La sua eredità, tuttavia, vive attraverso le storie che ha condiviso e le vite che ha toccato. Ogni scatto fotografico, ogni racconto di viaggio, rappresenta un pezzo della sua anima avventurosa.