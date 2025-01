Un minuto di silenzio per Francesco Castiello

Durante la seduta di mercoledì a Palazzo Madama, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha reso omaggio al senatore M5S Francesco Castiello, scomparso all’età di 82 anni il 31 dicembre. La Russa ha sottolineato l’importanza del ricordo e della testimonianza che Castiello ha lasciato nel corso della sua vita, dedicata non solo alla politica, ma anche al suo amato territorio.

Un uomo di valori e passione

Francesco Castiello è stato descritto come un uomo sempre pacato e attento, mai sopra le righe. La sua carriera politica è stata caratterizzata da un forte impegno verso le problematiche locali e nazionali, sempre con un occhio di riguardo per il bene della comunità. I tanti messaggi di cordoglio ricevuti in questi giorni sono la migliore testimonianza del profondo affetto e rispetto che ha suscitato in chi lo ha conosciuto e lavorato al suo fianco.

La presenza dei familiari e del M5S

In Aula, oltre ai senatori, erano presenti anche i familiari di Castiello, che hanno potuto assistere a questo momento di commemorazione. Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha espresso il suo cordoglio e quello del partito, evidenziando come la figura di Castiello rappresenti un esempio di dedizione e passione per la politica e per il servizio pubblico. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare, ma il suo operato continuerà a vivere nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.