La situazione attuale dei borghi colpiti

La Regione Emilia Romagna si trova ad affrontare una delle sfide più difficili della sua storia recente. Le recenti alluvioni hanno devastato numerosi borghi e paesi, lasciando dietro di sé una scia di distruzione e disagio. Michele De Pascale, presidente della Regione, ha descritto la situazione come “drammatica”, sottolineando che è necessario un intervento radicale per ripristinare la normalità. I cittadini, molti dei quali hanno perso tutto, chiedono risposte concrete e tempestive.

Un appello alla semplificazione burocratica

De Pascale ha evidenziato l’importanza di semplificare le procedure burocratiche per accelerare la ricostruzione. “Non possiamo scaricare le responsabilità sui comuni”, ha affermato, sottolineando che i sindaci, come quello di Modigliana, stanno affrontando una situazione insostenibile. La burocrazia, spesso lenta e complessa, rappresenta un ostacolo significativo per l’attuazione delle opere necessarie. È fondamentale che il governo e le istituzioni locali collaborino per snellire le pratiche e garantire che i fondi stanziati vengano utilizzati in modo efficace e tempestivo.

Il ruolo del governo e la necessità di fiducia

Il presidente ha anche messo in evidenza come il governo abbia stanziato risorse superiori a quelle che le attuali procedure burocratiche riescono a distribuire. “C’è bisogno di recuperare fiducia”, ha dichiarato, rivolgendosi ai cittadini e alle imprese che si sentono abbandonati. La speranza di una ripresa è fondamentale per il morale della comunità, e De Pascale si è impegnato a lavorare per migliorare le procedure e garantire che i fondi arrivino dove sono più necessari. La ricostruzione non è solo una questione di infrastrutture, ma anche di ricostruire il legame di fiducia tra le istituzioni e i cittadini.