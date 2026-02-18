Home > Esteri > Rientrati 2.000 minori ucraini, Zelensky denuncia migliaia di casi ancora aperti

Rientrati 2.000 minori ucraini, Zelensky denuncia migliaia di casi ancora aperti

Zelensky ha reso noto il rientro di duemila minori ucraini trasferiti in Russia o territori occupati, ma afferma che migliaia di altri restano lontani e vittime di politiche di assimilazione

Volodymyr Zelensky ha annunciato il ritorno di circa duemila bambini ucraini che erano stati trasferiti in Russia o portati in territori sotto controllo russo, ma ha anche avvertito che restano “migliaia” di casi ancora da risolvere. L’operazione di rimpatrio si è svolta in più fasi: mediazioni internazionali, attività diplomatiche e approfondimenti documentali per ricostruire i legami familiari.

Dietro a ogni nome c’è una storia che intreccia diritto, diritti umani e geopolitica; per questo organismi multilaterali e corti internazionali hanno già avviato indagini sui presunti trasferimenti forzati, alimentando il dibattito su responsabilità e misure di tutela.

Come sono stati organizzati i rientri
L’azione di recupero ha richiesto una rete di attori: diplomatici, Ong, procure e uffici anagrafici. In pratica, si procede così: identificazione del minore, verifica dei legami familiari attraverso documenti e interviste, poi il trasferimento accompagnato e, quando possibile, il reinserimento con la famiglia d’origine. Sul piano operativo si usano registri anagrafici, scambi diplomatici e controlli incrociati per evitare errori. I risultati mostrano che gli interventi multilaterali aumentano le possibilità di ricongiungimento sicuro, ma permangono problemi concreti: mancanza di documenti, tracciabilità incompleta e percorsi burocratici che rallentano tutto.

Accuse e procedure giudiziarie
Nonostante alcuni rientri, l’Ucraina e osservatori internazionali segnalano ancora trasferimenti su larga scala. Le denunce parlano di migliaia di minori spostati, spesso con documentazione scarsa o manipolata. La Corte penale internazionale ha già avviato accertamenti, cercando di stabilire responsabilità individuali: in questa fase si valuta se leader o funzionari possano essere chiamati a rispondere per crimini collegati agli spostamenti. Per costruire un caso servono accesso ai registri, scambio di informazioni tra Stati e cooperazione con organismi umanitari; senza questi elementi le indagini restano incomplete.

Tipologie di abusi denunciati
Secondo testimonianze provenienti da Kiev e da persone fuggite dalle zone occupate, alcuni minori sono stati sottoposti a pratiche di indottrinamento e, in più casi, costretti ad acquisire la cittadinanza russa. Le denunce descrivono tentativi di cancellare o diluire l’identità ucraina dei bambini, con effetti che colpiscono tanto la sfera culturale quanto i rapporti familiari. Queste esperienze lasciano tracce profonde: il reinserimento sociale e psicologico può richiedere anni e programmi mirati.

La versione russa e il confronto sulle verifiche
Il Cremlino sostiene invece che i trasferimenti siano avvenuti per proteggere i bambini dai pericoli del fronte e afferma di restituirli quando i legami familiari vengono verificati e le procedure amministrative lo permettono. Le autorità russe pongono l’accento sui controlli documentali e sull’identità certificata come prerequisiti per il rimpatrio. Su un punto tutte le parti concordano: servono verifiche indipendenti e accesso ai registri. Le procure internazionali aspettano risposte concrete sulla cooperazione, essenziale per consolidare le prove e, se necessario, procedere legalmente.

Ostacoli pratici alle verifiche
I ritardi nelle operazioni di identificazione e ricongiungimento non sono solo la conseguenza della volontà politica: incidono fattori operativi ben concreti. L’accesso alle aree occupate è spesso limitato, molti minori sono sprovvisti di documenti e gli uffici competenti fanno fatica a scambiarsi informazioni. Per ricostruire una storia familiare servono verifiche biometriche, incroci di registri e, talvolta, testimonianze sul campo. Dove manca collaborazione internazionale, la ricostruzione diventa un puzzle con pezzi mancanti e i procedimenti giudiziari restano fragili.

Il ruolo dei mediatori e le iniziative internazionali
Negoziazioni discrete e interventi di terze parti hanno permesso il rientro di piccoli gruppi di minori. Mediatori provenienti da paesi terzi, delegazioni statali e organizzazioni umanitarie hanno facilitato lo scambio di informazioni e la verifica anagrafica preliminare. In molti casi questi passaggi sono stati determinanti per mettere insieme la documentazione necessaria e accompagnare i rientri. Tuttavia, le operazioni restano frammentarie: mancano procedure standardizzate, canali stabili di comunicazione e risorse dedicate su larga scala. Alcuni tentativi di mediazione sono arrivati anche attraverso colloqui con paesi del Golfo, ma restano episodici rispetto alla dimensione del fenomeno.

Implicazioni umane e prossimi passi
Il tema non è solo legale: riguarda bambini che hanno subito traumi, interruzioni di affetti e, in alcuni casi, perdita dell’identità culturale. Per aiutare i minori ricongiunti servono programmi integrati — assistenza psicologica, supporto sociale, consulenza legale e percorsi educativi pensati per ricostruire legami familiari e comunitari. A livello istituzionale l’Ucraina chiede alla comunità internazionale di intensificare le verifiche, accelerare i ricongiungimenti e accertare eventuali responsabilità penali. Gli esperti sottolineano l’urgenza di standardizzare le procedure e di stanziare risorse adeguate per rendere la reintegrazione davvero sostenibile e tracciabile.

Ogni caso risolto è un passo concreto verso la ricostruzione di vite interrotte. Ma la strada è ancora lunga: servono collaborazione internazionale, trasparenza e strumenti operativi più efficaci per assicurare che il ritorno a casa sia sicuro, duraturo e rispettoso dei diritti dei bambini.