Riforme: Cucchi (Avs), 'testo premierato pessimo e ambiguo, ridotto potere elettori'

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – "La destra sostiene che con la legge sul Premierato sarà il popolo a scegliere il Premier, che con questa riforma verrà restituito il potere di scelta al corpo elettorale. Non è così. A essere spogliato del potere è proprio l’elettore, chiamato a fare una sola scelta, tramite un’unica votazione di tipo maggioritario, sulle proposte comunque avanzate dai vertici del sistema politico. L’elettore indicherà un nome e poi per cinque anni più nulla. Questa pessima e ambigua riforma stravolge il centro del nostro sistema di governo e lo fa in modo maldestro e approssimativo, senza tenere nella dovuta considerazione i rischi connessi alla concentrazione di tutto il potere nelle mani di una sola persona". Lo afferma la senatrice di Alleanza verdi e Sinistra Ilaria Cucchi.

"Un pessimo testo -avverte- che solleva anche adesso dopo gli emendamenti del governo che hanno provato a correggere il tiro, problemi interpretativi complessi e irrisolti, prosegue Cucchi. Alleanza Verdi e Sinistra è contraria a questa riforma, perché è scritta male, ma anche e soprattutto perché non condividiamo l’idea di fondo che la sostiene: lo strapotere assegnato al Presidente del Consiglio unito al depotenziamento di Parlamento e Presidente della Repubblica. Sostituire la democrazia rappresentativa con la democrazia decidente e identitaria è un’idea pericolosissima. Per questi motivi contrasteremo il premierato elettivo fino alla fine", conclude Cucchi.