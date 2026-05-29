Home > Video > Riminiwellness, la missione invogliare le persone a muoversi Riminiwellness, la missione invogliare le persone a muoversi Ghigliazza (Declathon):"Proposte di abbiagliamento eco sostenibile adatte per lo sport di atleti ma anche di tutta la famiglia"... di Adnkronos Pubblicato il 29 Maggio 2026 alle 12:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Ghigliazza (Declathon):”Proposte di abbiagliamento eco sostenibile adatte per lo sport di atleti ma anche di tutta la famiglia” https://www.youtube.com/watch?v=J0KDB8SmW58