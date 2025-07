Rinnovo contratto docenti, oggi incontro cruciale all’Aran: le priorità sul tavolo

Oggi, 24 luglio 2025, nuova e fondamentale riunione all’Aran per il rinnovo del contratto scuola: ecco le priorità sul tavolo.

Giorno importante quello di oggi, giovedì 24 luglio 2025, perché è in programma una nuova riunione all’Aran sul rinnovo del contratto scuola 2022-24.

Al centro del tavolo di trattativa ci sono i sindacati Gilda degli Insegnanti e Anief. Diverse le richieste, dal miglioramento delle condizioni economiche degli operatore del settore al rafforzamento dei diritti del personale scolastico. Nello specifico, Gilda degli Insegnanti preme sulla necessità di adeguare le retribuzioni al resto del pubblico impiego e sul riconoscimento di pari tutele contrattuali sia per i lavoratori di ruolo sia per i precari. Anief invece pone l’accento sulla distribuzione di buoni pasto al personale della scuola.

Nell’incontro di oggi all’Aran per il rinnovo del contratto scuola grande è stata grande la richiesta rivolta alla trasparenza nella gestione dei fondi MOF. Anief inoltre ha messo l’accento sull’importanza di riconoscere l’indennità di trasferta per coloro che lavorano al di fuori della propria regione di residenza, oltre a instituire un fondo specifico per la formazione continua e a riconoscere il burnout come malattia invalidante per il personale scolastico. Gilda invece ha anche proposto la semplificazione delle pratiche amministrative per le segreterie oltre a liberare i docenti da pratiche burocratiche, e il riconoscimento del Bonus Carta Docente anche ai docenti precari.