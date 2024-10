Riprendono gli sbarchi di migranti a Roccella Jonica: un fenomeno in crescita

Dopo un periodo di pausa, i migranti tornano a sbarcare in Calabria, con numeri in aumento.

Un nuovo arrivo di migranti al porto di Roccella Jonica

Dopo un periodo di pausa di circa due settimane, il porto di Roccella Jonica ha nuovamente visto l’arrivo di migranti. Oggi, grazie a un’operazione di soccorso condotta dalla Guardia costiera, sono stati sbarcati 59 migranti, per lo più di nazionalità irachena, iraniana e afghana. Questo episodio segna un ritorno significativo degli sbarchi, che sembrano intensificarsi nel corso dell’anno.

Le condizioni dei migranti e il soccorso in mare

Tra i migranti sbarcati, si contano 39 uomini, 18 donne e 2 minori. Durante l’operazione di soccorso, due di loro hanno mostrato problemi fisici e di salute, necessitando di un trasferimento immediato all’ospedale di Locri per ulteriori accertamenti. I migranti si trovavano a diverse decine di miglia dalla costa calabrese, a bordo di una barca a vela di circa quindici metri, partita una settimana fa dalle coste turche. Questo scenario evidenzia i rischi e le difficoltà affrontate da coloro che cercano di raggiungere l’Europa in cerca di una vita migliore.

La gestione dell’accoglienza e l’aumento degli sbarchi

Dopo i controlli medici e delle forze dell’ordine, i migranti sono stati temporaneamente sistemati in una tensostruttura portuale di primo soccorso e accoglienza, gestita dalla Croce Rossa e da un’equipe di Medici senza frontiere. Con questo ultimo arrivo, il numero totale di migranti sbarcati a Roccella Jonica dall’inizio dell’anno ha superato quota 1.700. Questo dato mette in luce un trend preoccupante e crescente, che richiede un’attenzione particolare da parte delle autorità locali e nazionali.

La situazione degli sbarchi a Roccella Jonica è un riflesso di un fenomeno più ampio che coinvolge l’intera Europa. Le rotte migratorie continuano a essere attive, e il numero di persone che affrontano il viaggio pericoloso attraverso il Mediterraneo è in aumento. È fondamentale che le istituzioni si attivino per garantire non solo la sicurezza dei migranti, ma anche un’accoglienza dignitosa e adeguata alle loro esigenze.