Un nuovo contratto garantisce migliori condizioni per i lavoratori del trasporto pubblico a Guelph.

Un accordo che fa la differenza

Il servizio di autobus nella città di Guelph è pronto a riprendere dopo che è stato raggiunto un accordo tra il sindacato dei lavoratori del trasporto pubblico e l’amministrazione comunale. La notizia, comunicata dall’Amalgamated Transit Union Local 1189, segna una svolta significativa per i pendolari e i cittadini che dipendono da questo servizio essenziale. Il nuovo contratto, frutto di lunghe trattative, prevede aumenti salariali sostanziali e un miglior equilibrio tra vita lavorativa e personale per i dipendenti.

Le parole del presidente del sindacato

Scott Bate, presidente e agente commerciale del Local 1189, ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto. “Siamo lieti di annunciare che, dopo lunghe negoziazioni, abbiamo raggiunto un accordo provvisorio con la città di Guelph,” ha dichiarato Bate. Secondo lui, il contratto rappresenta un giusto compromesso tra le esigenze dei lavoratori e la necessità di mantenere un servizio di alta qualità per i residenti. Questo accordo non solo migliora le condizioni di lavoro, ma garantisce anche che i cittadini possano continuare a contare su un servizio di trasporto pubblico efficiente.

La reazione dell’amministrazione comunale

Stephen O’Brien, direttore generale delle risorse umane ad interim, ha commentato l’accordo esprimendo gratitudine per gli sforzi di tutte le parti coinvolte nelle trattative. La città ha riconosciuto l’importanza di trovare un equilibrio che soddisfi le esigenze dei lavoratori e quelle della comunità. In seguito all’accordo, è stata annullata una manifestazione di protesta prevista per mercoledì mattina davanti al municipio, segno che le parti hanno trovato un terreno comune.

Prossimi passi verso la ratifica

Il contratto sarà ufficialmente finalizzato dopo che il Local 1189 e la città di Guelph terranno un voto di ratifica tra i membri nei prossimi giorni. Questo passaggio è cruciale per garantire che tutti i lavoratori siano d’accordo con i termini stabiliti e che il servizio possa riprendere senza ulteriori intoppi. La comunità attende con ansia il ritorno degli autobus, un servizio fondamentale per la mobilità quotidiana dei cittadini.