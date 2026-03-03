Rischio per la centrale di Bushehr: allarme di Rosatom e timori internazionali

La situazione intorno alla centrale nucleare di Bushehr, nel sud dell’Iran, è diventata un punto di forte preoccupazione internazionale dopo una serie di attacchi e controattacchi nella regione.

La direzione della società statale russa Rosatom ha avvertito che gli eventi bellici in corso pongono la struttura «sotto minaccia», aumentando il rischio di un incidente con ricadute ambientali su scala più ampia. Parallelamente, l’International Atomic Energy Agency (IAEA), organismo internazionale per il controllo nucleare, ha dichiarato di non aver rilevato finora danni alle installazioni in Iran e ha esortato le parti a mostrare la massima moderazione per evitare un’escalation che potrebbe coinvolgere siti nucleari civili e di ricerca.

Le preoccupazioni di Rosatom

In seguito agli allarmi internazionali sulla centrale di Bushehr, il direttore generale di Rosatom ha espresso valutazioni nette sul rischio di un colpo al sito. Ha sottolineato che la turbina è in funzione a pieno regime e che la presenza di materiali radioattivi rende l’impianto particolarmente vulnerabile. La centrale ospita sia combustibile fresco sia combustibile irraggiato, fattore che, secondo l’azienda, amplifica il pericolo di dispersione in caso di danno fisico alle strutture.

Dati tecnici e scenari

Fonti russe citate da Rosatom riportano cifre specifiche sui materiali presenti: circa 72 tonnellate di combustibile attivo e circa 210 tonnellate di combustibile esausto. L’azienda ritiene plausibile uno scenario in cui un attacco provochi contaminazione con effetti transfrontalieri. Inoltre, Rosatom ha avvertito che colpi diretti a infrastrutture militari adiacenti potrebbero causare danni collaterali alla centrale.

Misure operative e personale sul posto

Dopo l’avvertimento su possibili colpi a infrastrutture militari adiacenti, Rosatom ha sospeso i lavori per la costruzione di due nuove unità a Bushehr, avviati nel 2017 in collaborazione con Teheran. La sospensione è stata adottata per ridurre i rischi operativi, pur mantenendo la sorveglianza tecnica sul sito.

La società ha precisato che tecnici e specialisti russi rimarranno sul luogo per gestire le attività essenziali compatibilmente con le condizioni di sicurezza. Le operazioni di manutenzione e monitoraggio continueranno in forma ridotta e controllata, con procedure pensate per garantire l’integrità impiantistica.

Evacuazioni e precauzioni

Per motivi di sicurezza sono stati evacuati 94 dipendenti non essenziali; inoltre, chi ha espresso la volontà di lasciare il Paese è stato autorizzato a farlo. Rosatom ha altresì predisposto piani per la possibile evacuazione di ulteriori circa 200 persone, subordinata all’evolversi della situazione e alle condizioni di sicurezza.

Le misure adottate riflettono un approccio prudente volto a minimizzare il rischio per il personale senza interrompere completamente la gestione tecnica della centrale. La sorveglianza resterà attiva fino a quando le autorità e gli esperti considereranno le condizioni compatibili con una ripresa sicura delle attività.

Il punto di vista dell’IAEA e il contesto regionale

L’International Atomic Energy Agency ha comunicato che, al momento, non emergono indicazioni di danni agli impianti nucleari segnalati nelle verifiche. Il direttore, Rafael Grossi, ha tuttavia avvertito sui rischi connessi alle attività nelle aree colpite dai combattimenti. Secondo l’agenzia, la presente situazione richiede prudenza per prevenire un incidente nucleare o radiologico.

Grossi ha ricordato che diversi Paesi della regione impiegano impianti e applicazioni nucleari civili e di ricerca. L’IAEA ha sottolineato che gli effetti di una crisi potrebbero estendersi oltre i confini nazionali, aumentando la complessità della sicurezza nucleare regionale. La sorveglianza resterà attiva fino a quando le autorità e gli esperti giudicheranno le condizioni compatibili con una ripresa sicura delle attività.

Conseguenze umanitarie e politico-diplomatiche

Il conflitto ha causato danni a infrastrutture civili e vittime tra la popolazione in diverse aree, aumentando la pressione su organismi internazionali e Stati vicini per evitare un’escalation. Il possibile coinvolgimento di impianti nucleari civili amplifica le implicazioni umanitarie. Un incidente in tali strutture determinerebbe effetti immediati sulla salute e sull’assetto ambientale, oltre a conseguenze a lungo termine per le comunità interessate.

Appelli alla de-escalation

Organismi internazionali e rappresentanti di vari Paesi hanno chiesto moderazione e misure volte a proteggere strutture sensibili come ospedali e impianti nucleari. L’IAEA ha ribadito la necessità che tutte le operazioni militari tengano conto della presenza di infrastrutture nucleari per prevenire scenari di contaminazione.

Le richieste includono corridoi umanitari e restrizioni alle attività nelle aree prossime alle strutture critiche. Tale approccio mira a ridurre il rischio di danni collaterali e a preservare condizioni utili per interventi sanitari e logistici.

La sorveglianza internazionale e gli appelli diplomatici restano attivi, in attesa di sviluppi che possano consentire una diminuzione delle tensioni e il ripristino di condizioni sicure per la popolazione e per l’ambiente.

La combinazione di movimenti militari nei pressi di Bushehr, la presenza di ingenti quantità di materiale fissile e la sospensione dei lavori di espansione collocano la centrale al centro di un rischio nucleare regionale concreto.

Le autorità internazionali non segnalano danni finora; tuttavia la comunità internazionale deve mantenere un monitoraggio continuo per evitare un’escalation della crisi.

Sono attesi aggiornamenti da parte degli organismi tecnici e rapporti di verifica, che definiranno le misure di contenimento e gli eventuali interventi di sicurezza.