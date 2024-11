Un cambiamento epocale per i diritti all’aborto

Le recenti elezioni negli Stati Uniti hanno portato a risultati sorprendenti per i diritti all’aborto, con il Missouri che ha fatto la storia approvando un emendamento che potrebbe annullare uno dei divieti più severi del paese. Questo segna una vittoria significativa per gli attivisti pro-aborto, mentre altri stati come Florida, Nebraska e South Dakota hanno visto respingere misure simili, mantenendo in vigore i divieti esistenti. La situazione attuale evidenzia un panorama complesso e in evoluzione per i diritti riproduttivi nel paese.

Le vittorie degli attivisti pro-aborto

Oltre al Missouri, altri stati come Arizona, Colorado, Maryland e Montana hanno approvato emendamenti a favore dei diritti all’aborto. In Nevada, gli elettori hanno approvato un emendamento, ma dovranno votare nuovamente nel 2026 affinché entri in vigore. Questi risultati rappresentano un cambiamento significativo rispetto al 2022, quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato Roe v. Wade, aprendo la strada a divieti in molti stati controllati dai repubblicani. La vittoria in Missouri, in particolare, è stata accolta con entusiasmo dagli attivisti, che hanno sottolineato l’importanza di lasciare le decisioni riguardanti la gravidanza ai pazienti e alle loro famiglie, piuttosto che ai politici.

Le sconfitte e le sfide future

Nonostante le vittorie in alcuni stati, Florida, Nebraska e South Dakota hanno visto i loro tentativi di modificare le leggi sull’aborto fallire. In Florida, la misura proposta ha ricevuto il sostegno della maggioranza, ma non ha raggiunto il 60% necessario per passare. Questo risultato rappresenta una vittoria politica per il governatore Ron DeSantis, che ha attivamente sostenuto il mantenimento del divieto. In South Dakota, la sconfitta di una misura che avrebbe permesso alcune regolamentazioni ha evidenziato le divisioni all’interno del movimento pro-aborto. Gli attivisti ora devono affrontare la sfida di far annullare le leggi esistenti in tribunale per allinearle ai nuovi emendamenti.

Il panorama nazionale e l’impatto sugli elettori

Attualmente, 13 stati stanno applicando divieti a tutte le fasi della gravidanza, con alcune eccezioni. Nonostante ciò, il numero di aborti mensili negli Stati Uniti è leggermente aumentato, grazie all’uso crescente delle pillole abortive e agli sforzi organizzati per aiutare le donne a viaggiare per ottenere un aborto. Questo tema sta risuonando con gli elettori: circa un quarto degli intervistati ha dichiarato che la politica sull’aborto era il fattore più importante per il loro voto. Le recenti elezioni hanno dimostrato che i diritti all’aborto rimangono un tema cruciale per molti americani, con il futuro delle leggi sull’aborto che continua a essere un argomento di dibattito acceso.