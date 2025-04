Rita De Crescenzo: dall'influenza sociale alla politica attiva

Un nuovo capitolo per Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo, nota influencer e figura di spicco sui social media, ha recentemente annunciato la sua intenzione di intraprendere un percorso politico. Durante una manifestazione contro il riarmo organizzata dal Movimento 5 Stelle, ha dichiarato di voler contribuire attivamente alla vita pubblica, affermando: “Sto pensando ora di fare qualcosina in politica, prossimamente, con l’aiuto di qualcuno che mi insegna perché devo studiare un po’”. Questa affermazione segna un passo significativo per De Crescenzo, che ha sempre sostenuto di essere una persona comune, come tante altre.

Il ruolo dei social media nella sua carriera

Rita ha sottolineato l’importanza dei social media nel suo percorso, affermando di aver fatto “una cosa buona con il social”, poiché ha attirato molte persone a eventi significativi. La sua capacità di mobilitare le masse attraverso piattaforme digitali è un aspetto che intende sfruttare anche in ambito politico. “Io penso che ho fatto una cosa buona con il social, sono scese tante persone”, ha detto, evidenziando il potere che i social possono avere nel creare consapevolezza e partecipazione.

Collaborazioni e progetti futuri

Quando le è stato chiesto se collaborerà con Maria Rosaria Boccia, De Crescenzo ha risposto positivamente, affermando: “Con la Boccia, stiamo facendo tante belle cose insieme”. Questo suggerisce che la sua entrata in politica non sarà solitaria, ma piuttosto un lavoro di squadra con figure già affermate. La De Crescenzo ha riconosciuto di non avere una vasta esperienza politica, ma è determinata a imparare e a contribuire in modo significativo. “Io non ne capisco di politica, sono fresca fresca mi devo aggiornare un poco”, ha dichiarato, dimostrando umiltà e voglia di apprendere.