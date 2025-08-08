Rita De Crescenzo, video in Consiglio regionale con bandiera e inno accende le polemiche e rilancia le ipotesi di ingresso in politica.

Sta facendo il giro dei social il video in cui Rita De Crescenzo, popolare tiktoker napoletana seguita da centinaia di migliaia di fan, lascia intendere una possibile discesa in politica in Campania. Le immagini, diventate virali in poche ore, hanno scatenato un acceso dibattito: tra chi la sostiene, vedendo in lei una voce “vicina alla gente”, e chi critica duramente l’idea, giudicandola una trovata mediatica.

Un filmato pubblicato sui social da Rita De Crescenzo, popolare influencer e TikToker napoletana, la ritrae all’interno di un ufficio del Consiglio regionale della Campania insieme a “Napolitano Store” e al consigliere Pasquale Di Fenza, capogruppo di Azione – Per – Più Europa.

Nel video, girato durante una visita autorizzata, i presenti sventolano la bandiera italiana sulle note dell’inno nazionale. L’episodio è stato interpretato come un possibile segnale di avvicinamento della De Crescenzo alla politica, ipotesi già ventilata in passato quando aveva avviato contatti con Maria Rosaria Boccia per la creazione di un movimento vicino alle istanze popolari.

La scelta di realizzare contenuti in un luogo istituzionale, peraltro con toni leggeri e scenografici, ha suscitato un immediato interesse mediatico, anche a causa del contesto e della carica ricoperta dal consigliere coinvolto.

Rita De Crescenzo in politica? Il video su TikTok scatena le polemiche

La diffusione del video ha generato critiche trasversali da esponenti di diversi partiti, che hanno parlato di utilizzo inappropriato delle sedi istituzionali e di messaggio diseducativo. Francesco Emilio Borrelli, di Alleanza Verdi e Sinistra, ha definito l’iniziativa un episodio che svilisce le istituzioni, mentre Azione Campania ha preso formalmente le distanze, descrivendo la scena come una scelta personale e non condivisibile del consigliere.

“Questo buffone che usa gli uffici del Consiglio Regionale per pantomime indecenti con personaggi improbabili e vaiasse varie, viene espulso da #Azione con effetto immediato per comportamenti non compatibili con un incarico istituzionale. Mi scuso con gli elettori”, ha dichiarato Carlo Calenda.

Il consigliere Di Fenza ha successivamente espresso rammarico, ammettendo di aver commesso una leggerezza politica.

“È una iniziativa esclusivamente personale, estemporanea, incomprensibile e in alcun modo condivisibile. Azione Campania prende le distanze; la dirigenza si riserva di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, a tutela della comunità politica che rappresenta”.

Non è mancata la reazione del presidente del Consiglio regionale Campania, Gennaro Oliviero:

“Dopo aver visionato personalmente il materiale in questione, e in virtù dei compiti attribuitimi dall’articolo 36 dello Statuto, ho ritenuto doveroso esprimere profondo biasimo per l’accaduto e richiamare con fermezza l’attenzione sulla necessità che episodi di tale gravità non si ripetano”.

Dai protagonisti è arrivata, in un secondo video, la spiegazione di voler comprendere meglio le dinamiche politiche e proporre idee per lavoro, sanità e turismo, con toni che hanno alternato promesse serie a battute di carattere elettorale.