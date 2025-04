L'influencer di origine napoletana vorrebbe seriamente entrare in parlamento per far sentire la propria vicinanza alle questioni dei cittadini.

Rita De Crescenzo ha un numero davvero elevato di followers sulle piattaforme social, in particolare TikTok dove è diventata un vero e proprio riferimento ed infatti i seguaci non perdono occasione di seguirla nelle sue attività quotidiane che lei condivide con estremo piacere. Ora ha nel mirino una carriera alternativa che se dovesse andare in porto la vedrà molto più lontana dallo smartphone.

Rita De Crescenzo, chi è?

Rita De Crescenzo è un’influencer di origine napoletana diventata celebre al grande pubblico per la questione Roccaraso che ha fatto riversare nella località abruzzese migliaia di napoletani che hanno ben pensato di trascorrere un weekend sulla neve su consiglio proprio della stessa De Crescenzo.

Questa notizia non ha fatto altro che aumentare il suo già alto bacino di utenti e l’ha anche portata in televisione ad esprimere pareri personali su questioni decisamente importanti.

Rita de Crescenzo, un futuro politicante

Il prossimo cammino che la TikToker vorrebbe intraprendere è quello politico, ha infatti confessato in un’ intervista al Corriere della Sera e riportata da Leggo.it – “voglio andare al senato, come hanno fatto Cicciolina e Moana Pozzi, grazie a Maria Rosaria ci andrò”.

Sulla sua candidatura si sente già pronta – “se me lo chiedessero lo farei subito” ammette poi di non capire niente di politica – “non ho mai votato in vita mia, non capisco né destra e né sinistra”.

Su questa deriva politica dell’influencer vi è lo zampino di Maria Rosaria Boccia, le due si sono conosciute nel programma radiofonico “La Zanzara” e collaboreranno in uno show dal titolo “Pasta” la cui prima puntata sarà trasmessa ad aprile.