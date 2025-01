Maria Rosaria Boccia è incinta? Questo è il dubbio che emerge dalle fotografie pubblicate dal settimanale Oggi, in edicola a partire da domani, giovedì 23 gennaio.

Maria Rosaria Boccia incinta? Gli scatti esclusivi su Oggi infiammano i social

Le immagini, in primo piano sulla copertina del settimanale, ritraggono l’imprenditrice di Pompei mentre cammina per le strade della sua città in compagnia di un’amica. La sua silhouette, evidente nelle foto, suggerisce una possibile gravidanza avanzata. Il settimanale avrebbe consultato anche un ginecologo milanese, che, analizzando le immagini, ha commentato che la pancia “sembra del tutto naturale”, ipotizzando una gravidanza di circa sei mesi.

Oggi avrebbe anche chiesto direttamente a Boccia la conferma o la smentita della notizia, e lei avrebbe fornito una risposta inaspettata:

“La pregherei gentilmente di non farmi commentare notizie attinenti esclusivamente alla mia sfera personale“.

Fino allo scorso agosto, l’imprenditrice era stata coinvolta nello scandalo che aveva scosso l’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale. Un legame che lo stesso Sangiuliano aveva confermato in un’intervista al direttore del Tg1.

Il post su Instagram di Maria Rosaria Boccia

Nell’ultima ora, Boccia ha condiviso un lungo sfogo sui social, criticando l’atteggiamento della stampa e rivendicando il suo diritto alla privacy:

“In questi mesi ho a lungo riflettuto su quanta faziosità di certa stampa unitamente ad un determinato modo di fare informazione possano ferire e fare male. Tante volte mi sono congratulata con me stessa per quanto sia stata forte e coraggiosa nel sopportare un carico di cattiverie che se non avessi avuto le spalle forti avrebbe provocato danni irreparabili”.

Poi, l’imprenditrice ha aggiunto:

“Dopo mesi in cui nessuno si è scusato con me, nonostante sia stato appurato che da sempre abbia raccontato la verità, ancora una volta il mio nome e la mia storia rischiano di essere buttati sulla pubblica piazza alla mercé dei cani feroci. I direttori di giornali stanno adoperando e hanno adoperato un metodo ben preciso per infangarmi in nome di un adulante inchino ai loro editori o ai propri padrini politici. Possibile che la dignità di una donna debba essere così vituperata, umiliata e derisa per insabbiare le responsabilità altrui? Mi sono stancata di essere il parafulmine di altri e che la mia storia umana e professionale venga sempre messa in discussione”.

Infine, Maria Rosaria Boccia ha concluso:

“Per quale motivo devo sempre giustificarmi mentre altri restano immuni dalle critiche nonostante le palesi responsabilità? Per quale motivo la mia sfera personale non deve essere più mia e l’intimità perpetuamente violata? Per rispetto ho tenuto per me informazioni e aneddoti che porterebbero alle dimissioni immediate di politici e direttori di giornali, non ho ritenuto opportuno divulgare nulla perché non è mio stile scendere al livello di alcuni, ma esigo rispetto; se tale etica professionale continuerà a mancare non potrò esimermi e provvederò con le poche forze che mi rimangono a sbugiardare, fatti alla mano, tutti coloro che hanno provato a distruggermi. Lo farò per me, per la mia storia, per la mia dignità e per tutte quelle donne che la prepotenza altrui ha provato a sminuire e a mettere all’angolo”.