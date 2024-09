Maria Rosaria Boccia sbugiarda Sangiuliano: lei non ha mai pagato nulla. Chi lo ha fatto per lei? Il ministero, ovviamente.

Maria Rosaria Boccia ha sbugiardato via social Gennaro Sangiuliano. Secondo la sua versione dei fatti, il Ministro della Cultura non sta facendo altro che dire bugie per cercare di uscire pulito dalla faccenda.

Maria Rosaria Boccia sbugiarda Sangiuliano

Una storia d’amore extraconiugale, quella tra Maria Rosaria Boccia e Gennaro Sangiuliano, ma anche una relazione di interessi. Questo, almeno, è il pensiero che nasce spontaneo ascoltando le loro dichiarazioni. Il Ministro della Cultura, nel corso del Tg1, ha sottolineato che la 41enne sapeva che lui non avrebbe mai lasciato la moglie Federica Corsini per lei. La tresca è finita quando lui ha avuto il sospetto “che registrasse quando veniva a Montecitorio“. La versione di Maria Rosaria, neanche a dirlo, è molto diversa.

Le parole di Maria Rosaria Boccia

Le dichiarazioni di Sangiuliano al Tg1 non sono piaciute a Maria Rosaria che, via Instagram, l’ha sbugiardato del tutto. “Iniziamo a dire bugie“, ha esordito con una Storia, per poi aggiungere: “Su questo terreno non sono ricattabile…“. Quest’ultima frecciatina è riferita alle parole del Ministro, che sostiene di non aver usato impropriamente il denaro pubblico. Boccia ha dichiarato:

“Mai speso un euro del Ministero? Io non ho mai pagato nulla, mi è sempre stato detto che il ministero rimborsava le spese dei consiglieri tanto che tutti i viaggi sono sempre stati organizzati dal Capo segreteria del ministro”.

Boccia è un fiume in piena: Sangiuliano ne esce demolito

Maria Rosaria ha proseguito parlando della sua nomina “strappata per conflitto di interessi“. A suo dire, la versione di Sangiuliano non corrisponde alla realtà neanche su questo punto.

“Il Capo di Gabinetto era presente da remoto alla riunione del 15 agosto perché era in ferie. Sotto l’ombrellone ha verificato i miei potenziali conflitti di interesse? E soprattutto quali sono? Siamo sicuri che la nomina non ci sia stata? A me la voce che chiedeva di strappare la nomina sembrava femminile… la riascoltiamo insieme? Io mai stata alle riunioni per il G7? Quindi non abbiamo mai fatto riunioni operative? Sopralluoghi? Non ci siamo mai scambiati informazioni?”.

Boccia ha sbugiardato del tutto Sangiuliano. Questa storia si fa sempre più raccapricciante, ovviamente alle spalle degli italiani.