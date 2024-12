Un gesto di solidarietà per le persone con disabilità in ricordo di Giovanna Pedretti

Il ritorno di un’iniziativa solidale

La comunità di Sant’Angelo Lodigiano si riunisce nuovamente attorno all’iniziativa della ‘pizza sospesa’, un gesto di solidarietà che ha preso piede grazie a Giovanna Pedretti, la ristoratrice che ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva. Dopo la sua tragica scomparsa avvenuta lo scorso gennaio, la famiglia di Giovanna ha deciso di continuare la sua opera di bene, rilanciando l’idea di donare pizze a chi ne ha bisogno, in particolare alle persone con disabilità.

Un gesto di amore e comunità

Il locale, ora conosciuto come ‘da Nello’, ha cambiato nome ma non ha dimenticato il messaggio di amore e inclusione che Giovanna aveva voluto trasmettere. La nuova iniziativa, che coincide con il periodo natalizio, invita i clienti a contribuire acquistando una pizza da donare all’associazione ‘Amici e genitori dei disabili’ e al gruppo ‘Il maggiolino’. Queste realtà locali si dedicano con passione e impegno al supporto delle persone con disabilità, offrendo loro opportunità e sostegno.

Un messaggio di speranza

La locandina dell’iniziativa recita: “Te ne sei andata via ma i tuoi gesti sono sempre qui”. Questo messaggio rappresenta non solo un tributo a Giovanna, ma anche un invito a tutti a riflettere sull’importanza della solidarietà e dell’inclusione sociale. La pizza sospesa diventa così un simbolo di unione, un modo per ricordare che ogni piccolo gesto può fare la differenza nella vita di qualcuno. La comunità di Sant’Angelo Lodigiano si dimostra ancora una volta unita, pronta a sostenere chi ha bisogno, in un periodo dell’anno che è tradizionalmente dedicato alla condivisione e alla generosità.