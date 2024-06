Roberto Baggio, nella serata di ieri, giovedì 20 giugno, era a casa con la sua famiglia per seguire la partita Italia-Spagna di Euro2024. Tuttavia, in pochi minuti una banda di rapinatori entra nella villa e aggredisce i presenti, compreso l’ex calciatore.

Le prime parole di Roberto Baggio

Tanta la paura vissuta in quel momento, racconta Baggio all’ANSA, tramite il suo storico manager, Vittorio Petrone. Tanta la vicinanza dei fan e di tutto il popolo italiano per quanto accaduto; proprio per questo motivo, l’ex calciatore ringrazia tutti per l’affetto ricevuto:

“In queste circostanze può succedere di tutto, e per fortuna la violenza ha causato solo alcuni punti di sutura, lividi e molto spavento. Ora dobbiamo solo superare la paura”.

I ladri entrati nella casa di Altavilla Vicentina hanno avuto una colluttazione con Baggio, che è stato colpito alla testa con una pistola e per lui si sono rese necessarie le cure in ospedale.

Le indagini delle forze dell’ordine

Dopo il drammatico evento sono scattate le indagini dei Carabinieri: attualmente ancora in corso. Si stanno compiendo i rilievi, oltre al recupero dei filmati di sorveglianza, per comprendere l’esatta dinamica dell’evento e come la banda sia riuscita a portare a termine il colpo. Si tratterebbe di una banda di professionisti viste le modalità con cui hanno operato.

Ciò che è certo è che l’aggressione, in pieno giorno, non ha permesso di attivare tutti i sistemi di sicurezza di cui la villa è dotata.