Andreina Fabbi: chi è la moglie di Roberto Baggio

Andreina Fabbi è la dolce metà di Roberto Baggio. Tutto quello che c'è da sapere sulla moglie dell'ex calciatore.

Andreina Fabbi è la moglie dell’ex calciatore Roberto Baggio: i due sono legati da moltissimi anni ma hanno sempre preferito mantenere la loro vita privata nel massimo riserbo.

Andreina Fabbi e Roberto Baggio: la vita privata

Da ben 32 anni Roberto Baggio è legato ad Andreina Fabbi, madre dei suoi tre figli (Valentina, Mattia e Leonardo).

La coppia è stata legata per ben 7 anni prima di convolare a nozze e da sempre i due hanno preferito vivere la loro vita privata nel massimo riserbo e con semplicità (nonostante il grande successo di Baggio nel mondo del calcio). Oggi la coppia sembra essere ancora più unita ed innamorata che mai, e lo stesso Baggio ha confessato quanto sia stata importante sua moglie Andreina per il suo straordinario successo.

“Mia moglie e i miei figli ci sono sempre stati, con i modi e le parole giuste. So che non è stato facile per loro: la condizione del calciatore ti porta spesso lontano da casa per molti giorni, eppure loro c’erano. E ci sono ancora, il nostro rapporto non ha mai smesso di essere intenso. La vita mi ha dato anche questo grande privilegio”, ha dichiarato il calciatore.

Andreina Fabbi: le passioni

Pur essendo estremamente riservata, Andreina Fabbi condivide spesso con i suoi fan sui social alcune delle sue grandi passioni, tra cui la pittura e i viaggi. Baggio ha sempre affermato che sarebbe stata sua moglie a mantenere salde le redini della sua famiglia e che a lei per prima andrebbero i meriti della sua carriera (vissuta con serenità da entrambi nonostante i mesi di lontananza del calciatore).

Andreina Fabbi: il rapporto con i figli

Baggio e Andreina hanno un ottimo rapporto con i loro tre figli, e la stessa Valentina (figlia maggiore della coppia) ha scritto via social di aver sempre ammirato l’intimità e la forza con cui i due hanno portato avanti la loro storia d’amore. “I miei genitori, 30 anni di matrimonio e 7 di relazione. Quando sono vicini ancora oggi, sembrano due fidanzatini che amoreggiano. A volte mi chiedo se sono nata nell’epoca sbagliata, se in questo momento storico siano ancora possibili rapporti di intimità, di complicità che si supportino e rispettino così. Un grande esempio di valori ormai antichi, che il nostro mondo sembra aver dimenticato o non sia in grado di far funzionare”, ha scritto la primogenita della coppia.