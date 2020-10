Valentina Baggio, figlia dell'ex calciatore Roberto su Instagram ha postato una foto mentre lo ritrae a caricare una Panda 4x4.

Valentina, la figlia di Roberto Baggio su Instagram ha postatao una foto del papà ,mentre carica la sua storica Panda 4×4. Moltissimi i commenti e le reazioni per un campione senza tempo, che sembra aver totalmente cambiato vita dal giorno del suo ritiro dal calcio.

Roberto Baggio, la foto con la Panda

A volte basta una semplice foto per tornare ad abitare i ricordi della gente, un po’ come capitato a Roberto Baggio, immortalato in una foto dalla figlia Valentina mentre carica la sua storica Panda 4×4.

Su Instagram la figlia del Divin Codino ritrae in foto il padre Roby mentre carica l’auto per il lavoro autunnale, accompagnata da una eloquente didascalia di un ispirato utente: “Quindi Dio ha una Panda 4×4″.

Coincidenze storiche

Molti si sono chiesti perché Baggio abbia scelto proprio una Panda. Ebbene, la prima versione della vettura di casa Fiat fu lanciata sul mercato nel 1983. Lo stesso anno in cui Roby esordì con la maglia del Vicenza, a 16 anni.

Inutile dire che la foto ha ricevuto moltissimi commenti di apprezzamento e stima per il campione, oltre che per il coraggio di viaggiare con un ‘auto non più di primo pelo: “Grande Roby, poi lui con il pandino è uno spettacolo!” scrive un utente, tra i tanti che provano ancora tanta stima e affetto per quel grande numero 10 italiano dei tempi passati.

Un campione forse spesso dimenticato, ma basta una foto per farlo tornare vivo nei nostri ricordi.