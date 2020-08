Roberto Baggio è in lutto: è morto il papà Florindo di 89 anni.

Roberto Baggio è in lutto per la scomparsa del papà Florindo, di 89 anni. L’ex calciatore era molto legato al padre, che da tempo era ricoverato in una clinica di Vicenza a causa di una malattia. Nelle ultime settimane ha avuto un peggioramento che si è rivelato fatale.

Ha dare il triste annuncio è stata proprio la famiglia Baggio, che ha dovuto condividere questa triste notizia con il pubblico.

Roberto Baggio in lutto

Florindo Baggio è scomparso in una clinica di Vicenza all’età di 89 anni. L’uomo era malato da tempo, ma nelle ultime settimane era andato incontro ad un peggioramento. Florindo era sposato con Matilde e ha avuto otto figli, tra cui il grande campione Roberto Baggio.

Il calciatore è sempre stato molto legato a suo padre e alla sua famiglia, che ha sempre cercato di tenere lontano dai riflettori. Anni fa aveva raccontato che il padre aveva sempre cercato di farlo diventare un ciclista.





Il ciclismo un tempo era uno sport importante come il calcio, ma dopo un po’ di insistenza Florindo aveva capito che il figlio aveva un talento unico e lo ha lasciato giocare a calcio.

Il padre ha creduto nelle sue potenzialità e ha fatto davvero bene, visto il successo ottenuto dal campione. Roberto Baggio ha regalato grandi soddisfazioni a tutti i tifosi e si è dimostrato un vero e proprio campione. La scomparsa del padre è una vera tragedia, che è stata resa nota dalla famiglia del calciatore. Un dolore davvero straziante per il calciatore, che vuole mantenere la sua privacy in questo momento così triste.