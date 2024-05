Claudio Ranieri saluta il calcio: “Vi ringrazio di cuore”

La carriera di Claudio Ranieri si arricchisce di un altro successo con la salvezza del Cagliari, celebrata con una giornata di anticipo alla Unipol Domus.

Claudio Ranieri saluta il calcio e Cagliari: “Vi ringrazio di cuore”

Nonostante la sconfitta interna all’ultimo minuto contro la Fiorentina, il risultato passa in secondo piano per i tifosi rossoblù, che al fischio finale esultano per il loro amato “Sir Claudio”. Ranieri, alla guida del Cagliari nelle ultime due stagioni, è diventato un simbolo della rinascita del calcio in Sardegna, specialmente in un anno segnato dalla scomparsa di Gigi Riva.

Dopo il match contro la Fiorentina, Ranieri ha tenuto un discorso emozionante rivolto all’intero stadio. “Voglio ringraziarvi di vero cuore, quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto insieme. Sia l’anno scorso che quest’anno, bravi tutti e bravi i ragazzi”, ha dichiarato il tecnico romano visibilmente commosso.

Il noto allenatore del Cagliari, ha poi aggiunto: “Dovrete stare sempre vicini a questi ragazzi finché daranno tutto. Potranno sbagliare, ma con voi dietro non molleranno mai e staranno sempre a testa alta. Quando giocano, pensano a tutti voi, alle difficoltà che affrontate per starci vicino anche in trasferta. Credetemi, questa è la miglior spinta per un giocatore, sentire che dietro c’è un popolo che trepida per loro”.

Concludendo il suo discorso, Ranieri ha indossato una sciarpa rossoblù, ringraziando ancora una volta i tifosi. La sua passione e dedizione hanno lasciato un segno indelebile nei cuori dei sostenitori del Cagliari, che ora guardano al futuro con speranza e orgoglio.