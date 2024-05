Il centrocampista, in una storia Instagram, non ha nascosto la sua delusione

Manuel Locatelli è stato escluso dalla lista dei 30 pre-convocati di Luciano Spalletti per Euro 2024, che inizierà il 14 giugno.

Locatelli non convocato per Euro 2024: la sua reazione in una storia Instagram

Il commissario tecnico azzurro ha deciso di non convocare il centrocampista della Juventus: una scelta che il calciatore bianconero non si aspettava e, poco dopo la pubblicazione delle convocazioni, ha condiviso una schermata nera nelle sue storie Instagram. Una risposta che fa capire il suo stato d’animo. In questa stagione, Locatelli ha collezionato un totale di 40 presenze con la maglia bianconera, mettendo a segno un gol e sei assist.

La lista dei convocati dell’Italia

Nella lista dei centrocampisti convocati da Luciano Spalletti ci sono Barella, Pellegrini, Jorginho, Cristante e Frattesi. Insieme a questi cinque, di cui Spalletti non si priverebbe mai, ci sono tre sorprese: Michael Folorunsho, protagonista dell’Hellas Verona; Samuele Ricci, del Torino e Nicolò Fagioli, che è reduce dai 7 mesi di squalifica per il caso scommesse e tornato in campo lo scorso weekend nella partita della Juventus in casa del Bologna.

