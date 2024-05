L'Atalanta è salita nelle vette del calcio europeo. Dopo la sua vittoria un'altra squadra italiana potrebbe guadagnare un posto in Champions League: ecco in quali casi.

La storica vittoria dell’Atalanta in Europa League ha portato una ventata positiva al calcio italiano che è tornato nelle vette d’Europa. C’è di più: il trionfo della squadra guidata da Gasperini potrebbe far sì che un’altra squadra di serie A possa guadagnare un posto in Champions League: si tratta di una situazione congeniale per il nostro calcio che potrebbe avere addirittura 6 squadre nella massima competizione europea.

Vittoria Atalanta in Europa League: così la Roma potrebbe guadagnare un posto in Champions League

La squadra di serie A che potrebbe a sorpresa arrivare in Champions League è la Roma di Daniele De Rossi che si attualmente ha raggiunto quota 63 punti, posizionandosi di fatto sesta in campionato. Davanti alla Roma c’è proprio l’Atalanta che è invece quinta in campionato con 66 punti. Potrebbe essere propria questa combinazione che potrebbe permettere alla squadra capitolina di fare il grande passo.

In quali casi per la Roma sfumerebbe la Champions League

Per la Roma potrebbe tuttavia, al contrario, chiudersi la porta della Champions League – osserva il Corriere dello Sport – nel caso in cui l’Atalanta chiudesse il campionato al terzo o quarto posto. Alle spalle dell’Inter campione d’Italia troviamo virtualmente al secondo e terzo e posto il Milan con 74 punti e il Bologna con 68 punti. Poco più sotto, parità di punteggio è presente la Juventus. Ad ogni modo il campionato non è ancora finito e i giochi sono ancora aperti.