Il ritorno dell’Atalanta a Bergamo è stata una grande festa per tutti i tifosi. Dopo la vittoria, la squadra ha continuato con i festeggiamenti.

Atalanta, continuano i festeggiamenti: il ritorno a Bergamo

L’Atalanta è tornata a Bergamo dopo una lunga notte di festeggiamenti. La squadra si è aggiudicata la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, grazie a una tripletta di Lookman, all’aveva Stadium di Dublino. Il pullman con a bordo i giocatori è arrivato al centro Bortolotti di Zingonia, casa dell’Atalanta, e ad accogliere la squadra si sono presentati moltissimi tifosi, con bandiere, striscioni e cori.

La festa per la vittoria dell’Atalanta

Il difensore dell’Atalanta, Matteo Ruggeri, ha alzato la coppa in mezzo ai tifosi, con grande emozione per questa “serata spettacolare per tutti e soprattutto per me visto il percorso nel settore giovanile“. Presente Gasperini, con un sorriso pieno di soddisfazione, e il capitano De Roon, che non ha potuto giocare a causa di un’infortunio.

I festeggiamenti erano già iniziati nella notte, con urla, fuochi d’artificio e anche trattori che hanno fatto il giro della città dopo la vittoria. Ben 15mila persone avevano invaso il centro di Bergamo per tifare la loro squadra e guardare la partita su due maxischermo in piazza Vittorio Veneto e in Porta Nuova.