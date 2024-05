Milan, Pioli non sarà più l’allenatore: è ufficiale

Il Milan ha ufficializzato la separazione da Stefano Pioli, che era nell’aria già da tempo. Il comunicato del club rossonero ha reso nota la decisione di non proseguire il rapporto professionale iniziato nell’ottobre 2019.

Milan, Pioli sarà esonerato dal Milan: è ufficiale

Pioli, che ha guidato il Milan alla conquista di uno Scudetto e ha riportato la squadra nelle competizioni europee più importanti, è stato ringraziato per la sua professionalità e umanità.

Paulo Fonseca è il candidato principale per prendere il posto di Pioli sulla panchina del Milan, il club ha già preparato un contratto di tre anni con un ingaggio di circa 3 milioni di euro a stagione per l’allenatore portoghese, che era stato cercato anche dal Marsiglia. Tuttavia, la trattativa con il Marsiglia non è andata a buon fine poiché Fonseca ha deciso di considerare l’offerta del Milan.

Pioli ha ringraziato il club per l’opportunità di far parte della sua storia e ha espresso gratitudine verso tutti coloro che hanno collaborato con lui durante il suo mandato. Un pensiero speciale è stato rivolto ai tifosi, per il loro supporto incondizionato nel corso degli anni.

Questa separazione segna la fine di un’era per il Milan, che ora guarda al futuro con Fonseca, nella speranza di continuare il percorso di successi iniziato sotto la guida di Pioli.