Roberto Baggio stava passando il suo giovedì sera come tantissimi altri italiani appassionati di calcio: incollato alla televisione, insieme alla famiglia, per vedere Italia-Spagna di Euro2024. Ad un tratto, però, avviene l’impensabile. Una banda di rapinatori fa irruzione nella villa dell’ex numero 10 Azzurro e aggredisce Baggio e i suoi parenti.

Rapina nella villa di Roberto Baggio: l’aggressione

Una vera e propria sventura. Così si può definire quanto accaduto nella serata di ieri a Roberto Baggio. L’icona del calcio italiano è stata raggiunta in casa propria da una banda di rapinatori durante il match tra gli Azzurri e la Spagna di Euro2024. I ladri sono entrati nella casa di Altavilla Vicentina e hanno avuto una colluttazione con la famiglia di Baggio, colpito alla testa dal calcio di una pistola durante la lotta. Baggio e i suoi parenti sono rimasti ‘prigionieri‘ della banda per circa un’ora, tempo speso dai ladri per intascare la refurtiva.

Rapina nella villa di Roberto Baggio: i soccorsi

I malviventi hanno trovato orologi, soldi in contanti e altri beni preziosi, facendo razzia di ogni cosa avessero a tiro. Il Divin Codino, nel frattempo, era ancora chiuso nella stanza da letto. Una volta terminati i rumori all’esterno, Baggio ha capito che nella casa non c’era più nessuno, ha sfondato la porta chiusa ed è uscito per chiamare i carabinieri. Il fantasista è stato accompagnato in ospedale, dove è stato medicato con alcuni punti di sutura alla testa.