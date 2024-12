Un intervento delicato e la ripresa

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha recentemente affrontato un intervento di cardiochirurgia a Catanzaro. In un video pubblicato sui social, ha condiviso la sua esperienza, rivelando momenti di grande difficoltà e vulnerabilità. “Sto meglio”, ha affermato, ma ha anche confessato di aver vissuto attimi in cui ha temuto per la sua vita. La sua voce, provata ma determinata, ha colpito molti, trasmettendo un messaggio di speranza e resilienza.

La gratitudine verso il personale sanitario

Nel suo messaggio, Occhiuto ha voluto esprimere un profondo ringraziamento ai medici e agli infermieri che lo hanno assistito durante la sua degenza. Ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra in ospedale, evidenziando come la sanità non sia composta solo da medici, ma anche da infermieri e operatori socio-sanitari che svolgono un ruolo cruciale nella cura dei pazienti. “Ho incontrato tanti professionisti straordinari che si sono presi cura di me con amore e passione”, ha dichiarato, riconoscendo il loro impegno e dedizione.

Un messaggio di speranza per tutti

Occhiuto ha anche voluto rassicurare i cittadini calabresi, affermando che sta seguendo un programma di riabilitazione per recuperare completamente le forze. “Mi stanco molto nel parlare”, ha spiegato, ma è determinato a tornare al lavoro e a servire la sua comunità. La sua testimonianza è un richiamo alla resilienza e alla forza, non solo per lui ma per tutti coloro che affrontano sfide simili. “Grazie per l’affetto e l’amicizia dimostrati”, ha concluso, lasciando un messaggio di speranza e gratitudine.