Blitz anarchici a Roma: tre cassonetti messi al centro della carreggiata e dati alle fiamme, danneggiate vetrate di banche, bancomat e scritte per Alfredo Cospito e Anna Beniamino

L’azione è scattata poco prima delle 4 di questa notte, 24 aprile. In pochi minuti un gruppo di ragazzi ha dato fuoco ai cassonetti, gettato del liquido infiammabile contro l’ufficio postale e danneggiato la vetrata della filiale di banca Intesa Sanpaolo.

L’azione degli anarchici a Roma

Nel rogo dei cassonetti sono finiti anche motorini e auto, danneggiati dalle fiamme, un’auto è andata completamente distrutta.

A bloccare gli incappucciati sono state le diverse volanti della polizia di Stato arrivate tempestivamente sul luogo, in Viale Giulio Agricola e nell’area limitrofa. Con loro anche i vigili del fuoco.

Sul posto la polizia scientifica, non risultano persone ferite e le indagini sono in corso per risalire agli autori del gesto.

I motivi dell’ipotesi di un blitz degli anarchici

Sulla vicenda indaga la polizia: si ipotizza un blitz degli anarchici. E’ attesa oggi in Cassazione l’udienza del processo che vede imputati gli anarchici Alfredo Cospito e Anna Beniamino per l’attentato alla ex caserma allievi carabinieri di Fossano del 2006.

I giudici della Suprema Corte dovranno esprimersi sui ricorsi presentati dal pg di Torino e dalle difese.

La scritta sui muri

Sui muri sono state rinvenute scritte legate agli anarchici: “Anna e Alfredo liberi, nessuna pace per chi vive di guerra“.