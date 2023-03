Incendiati a Roma 16 veicoli di Poste Italiane

Misterioso quanto pericoloso quanto successo a Roma nella notte tra 17 e 18 marzo: alle ore 3.30 si è sviluppato un incendio che ha dato fuoco a ben sedici autovetture di Poste Italiane, andate completamente distrutte. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo, e grazie al rapido intervento di Polizia e Vigili del fuoco il grosso incendio è stato prontamente domato senza ulteriori danni.

Sedici autovetture di Poste Italiane vanno a fuoco

Al momento non sono ancora state rilasciate dichiarazioni dalle autorità in merito a quanto accaduto. Le sedici vetture andate a fuoco si trovavano in viale Palmiro Togliatti, Roma. L’incendio si è sviluppato in piena notte: verso le 3.30, e per fortuna oltre alle autovetture di Poste Italiane non ha coinvolto nessun’altro veicolo né persona alcuna.

Starà ora alle indagini chiarire se il pericoloso incendio sia stato un atto doloso di qualche piromane oppure colposo, causato da un incidente e poi propagatosi alle altre autovetture. Chiaro è che ogni pista verrà attentamente valutata dagli inquirenti vista la gravità del fatto.

Potrebbero essere di grande aiuto le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, grazie alle quali si spera di riuscire a ricostruire l’intera vicenda.

Non è il primo episodio di questo genere avvenuto a Roma in questi mesi: già a gennaio alcuni veicoli di Telecom Italia erano stati dati alle fiamme da un gruppo di anarchici. In questo caso però l’incendio alle vetture di Poste Italiane non è stato rivendicato da nessun gruppo.