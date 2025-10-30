Roma Capitale: Rampelli, 'sì alla riforma e poi legge ordinaria, bene adesione Gualtieri al testo'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Finalmente possiamo riprendere da dove si era lasciato nella scorsa legislatura, la cui chiusura anticipata aveva impedito la quarta e ultima lettura del provvedimento". Così dichiara Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera di FdI, durante l'aud...

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – "Finalmente possiamo riprendere da dove si era lasciato nella scorsa legislatura, la cui chiusura anticipata aveva impedito la quarta e ultima lettura del provvedimento". Così dichiara Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera di FdI, durante l'audizione del sindaco di Roma Roberto Gualtieri in commissione Roma Capitale.

"Ricordiamo che questa azione – prosegue – per riconoscere a Roma lo status straordinario che le compete passa per due binari: la legge costituzionale e la legge ordinaria, che dovrà applicare ciò che nella riforma costituzionale si è sancito entrando anche nel merito di norme che non hanno rango costituzionale ma interessano particolarmente cittadini e operatori economici.

Fa piacere l’adesione del sindaco Gualtieri al testo che il governo aveva confrontato con il Campidoglio, che mette a sintesi le esigenze delle tre istituzioni coinvolte".

"Occorre portarsi avanti anche con il lavoro sulla legge ordinaria, quella che vedrà uscire di scena le istituzioni ed entrare in campo i bisogni dei cittadini, la vivibilità della Capitale. A quel punto Roma avrà il suo strumento operativo per rinascere, insieme al suo status giuridico e alle sue competenze", conclude.