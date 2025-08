Roma: Nobili (Iv), 'con nostro emendamento fondi da Regione per Chiosco Vittorio'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "Una settimana fa un incendio doloso ha completamente distrutto Chiosco Vittorio e alcune delle strutture dedicate alla bellissima rassegna "Notti di cinema a Piazza Vittorio", organizzata da 25 anni da Anec Lazio. Questa notte, durante la maratona sull'assestamento di bilancio in Consiglio Regionale, grazie ad un mio emendamento, sottoscritto dal Presidente della commissione Cultura Crea e approvato all'unanimità, abbiamo assegnato un contributo straordinario della Regione Lazio per ripristinare il chiosco e permettere di riprendere le attività".

Lo dichiara Luciano Nobili, Presidente della Commissione Pnrr e Grandi Eventi e consigliere regionale di Italia Viva.

"Sono molto felice che, anche grazie a questo piccolo ma significativo intervento, un'oasi di cultura, socialità e sana partecipazione giovanile contro l'isolamento e il degrado potrà andare avanti. Piazza Vittorio è bellissima ma, come tante altre realtà di una grande città, il rischio dell'abbandono e dello scivolamento nel degrado è sempre dietro l'angolo. Soprattutto dopo un atto criminale come quello che Anec e Chiosco Vittorio hanno subito e che rischiava di bloccare un'attività indispensabile alla partecipazione civile di quel luogo" continua Nobili.

"La sicurezza non si costruisce solo con l'impagabile lavoro delle forze dell'ordine ma abitando gli spazi della città e riempiendoli di luce, di cultura, di vita. L'isolamento dei nostri ragazzi non si contrasta scrivendo saggi ma costruendo luogo di incontro. Per questo sono molto soddisfatto di questo risultato e ringrazio l'assessore Righini e i miei colleghi per aver condiviso: abbiamo testimoniato la vicinanza concreta delle istituzioni. Non ci siamo limitati a testimoniare solidarietà ma siamo passati dalle parole ai fatti" conclude Nobili.