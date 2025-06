Roma pride: Zan, 'stiamo difendendo la Costituzione'

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - “Questo è un Pride sempre più politico perché c’è una destra, da Trump a Orban fino al Governo di Giorgia Meloni, che ha come bersaglio preferito proprio le persone Lgbtqia+. Attaccano i diritti per attaccare le democrazie liberali ...

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “Questo è un Pride sempre più politico perché c’è una destra, da Trump a Orban fino al Governo di Giorgia Meloni, che ha come bersaglio preferito proprio le persone Lgbtqia+. Attaccano i diritti per attaccare le democrazie liberali per come le abbiamo conosciute finora. È importante essere qui oggi ed essere uniti anche per dire che non accettiamo che i diritti vengano erosi.

Stiamo difendendo la Costituzione”. Così Alessandro Zan, responsabile Diritti nella segreteria nazionale ed europarlamentare del Pd, presente oggi al Roma Pride.