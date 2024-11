Travolti tre vigili a Roma, uno è in gravi condizioni

Nella serata del 6 novembre, un grave incidente ha coinvolto tre agenti della polizia locale di Roma Capitale mentre stavano effettuando rilievi su un sinistro stradale lungo via Tiburtina, nei pressi del Grande Raccordo Anulare.

Verso le 21, un’auto condotta da un carabiniere fuori servizio ha travolto i tre agenti, nonostante le misure di sicurezza adottate sul posto. Il più giovane dei tre, un agente di 25 anni in servizio da poche settimane presso il IV gruppo Tiburtino, ha riportato gravi ferite e ha subito un delicato intervento chirurgico presso l’ospedale San Camillo, che ha purtroppo portato all’amputazione di una gamba. Anche le due vigilesse sono state ricoverate in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita.

I tre agenti si trovavano sul luogo per documentare un precedente incidente quando un’auto, guidata ad alta velocità dal carabiniere risultato positivo all’alcol test, è sopraggiunta colpendo il veicolo della polizia e i vigili stessi, schiacciandoli contro le barriere. Il carabiniere, fermato e sottoposto agli accertamenti tossicologici, rischia ora gravi accuse per lesioni stradali, oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il comandante della polizia locale, Mario De Sclavis, hanno visitato l’ospedale San Camillo per esprimere solidarietà agli agenti feriti e alle loro famiglie, mentre un appello per donazioni di sangue è stato lanciato per sostenere i feriti.