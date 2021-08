Rossi si ritira, Agostini: "Lascia un grande campione"

(Adnkronos) – "E' un dispiacere sapere che Valentino lascia le corse ma l'età passa per tutti. E' stato bello vederlo correre, lascia un grande campione, i risultati sono lì a dimostrarlo". Il 15 volte campione del mondo di motociclismo Giacomo Agostini commenta così all'Adnkronos l'addio di Valentino Rossi al motomondiale.

Il 'Dottore' ha annunciato oggi, in una conferenza stampa straordinaria convocata al Red Bull Ring dove domenica si corre il Gp di Stiria, il ritiro alla fine di questa stagione.

"Capisco che per lui sia un giorno duro e lo sarà ancora di più dopo l'ultima gara di novembre a Valencia -aggiunge Agostini-. Io ho pianto per tre giorni quando mi sono ritirato. E' triste per gli sportivi lasciare il proprio mestiere quando si è giovani però è la vita, non ci possiamo fare niente".