Russia: Bonelli, 'per protestare contro regime Putin ci saremo sempre'**

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Eravamo ieri davanti all'ambasciata russa per ricordare l'assassinio di Navalny e di tutti i dissidenti russi. Ci saremo sempre e comunque per protestare contro il regime putiniano che uccide il dissenso da Politkovskaja a Navalny". Così il co-...