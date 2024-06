Russia: oltre 120 persone con sintomi di avvelenamento a Mosca

Mosca, 17 giu. (Adnkronos) - Più di 120 persone si sono rivolte ai medici a Mosca con sintomi di avvelenamento e sospetto botulismo. Oggi 55 persone sono in gravi condizioni. Lo ha riferito Anastasia Rakova, vicesindaco della capitale per lo sviluppo sociale.“Il Dipartimento della Sanit...

Mosca, 17 giu. (Adnkronos) – Più di 120 persone si sono rivolte ai medici a Mosca con sintomi di avvelenamento e sospetto botulismo. Oggi 55 persone sono in gravi condizioni. Lo ha riferito Anastasia Rakova, vicesindaco della capitale per lo sviluppo sociale.

“Il Dipartimento della Sanità e le organizzazioni mediche della città hanno il pieno controllo della situazione in relazione alle richieste dei cittadini con sintomi di avvelenamento e sospetto botulismo ha affermato la Rakova – Attualmente, 55 persone sono in gravi condizioni, 30 delle quali in terapia intensiva. Grazie alla tempestiva richiesta di aiuto medico, alle misure adottate e al monitoraggio da parte dei medici, non vi è alcuna minaccia per la vita di questi pazienti”.