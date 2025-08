Russia: Orbàn, 'Ue non faccia politiche sulla base di un'inesistente minaccia russa'

Budapest, 3 ago. (Adnkronos) – L'Unione Europea non dovrebbe modellare le sue politiche sulla base di un'inesistente "minaccia russa". Lo ha affermato il primo ministro ungherese Viktor Orbán. "L'ipotesi che i russi occuperanno (i nostri territori) è irrealistica e non dovremmo ispirarci a essa nelle nostre politiche, perché le ipotesi irrealistiche porteranno solo a decisioni false e incomplete", ha affermato in un discorso trasmesso dalla televisione M1.

Secondo Orbàn, "la Russia non è ora in grado di minacciare l'Europa". L'Europa ha più soldati e una maggiore potenza militare, e gode anche del sostegno del suo principale alleato nella Nato, gli Stati Uniti. "Se guardiamo ai bilanci militari, vedremo che il bilancio militare complessivo dell'Unione Europea è diverse volte superiore a quello della Russia", ha aggiunto il premier. Ecco perché, ha continuato Orbán, gli europei, tra cui Polonia, Ungheria e Romania, non hanno nulla di cui preoccuparsi. "Non credo che questi Paesi stiano affrontando alcuna minaccia militare", ha affermato.